Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 февраля

Пригородные поезда задерживаются в пути в сторону Зеленограда, в том числе составы МЦД-3. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Время опоздания не превышает 40 минут. Сотрудники железной дороги предпринимают необходимые меры для решения проблемы. Пассажирам приносят извинения за неудобства.

В столице 25 февраля ожидается самая морозная ночь с начала года. Сейчас рекорд у минувшей ночи, 24-го числа. К утру понедельника температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ опустилась почти до минус 14 градусов.

