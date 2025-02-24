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Новости

24 февраля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 февраля

Загруженность дорог в Москве составила 4 балла вечером 24 февраля

Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 по техпричинам

Новости Москвы: поезда на МЦД-1 начнут курсировать по измененному расписанию в марте

Новости часа: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

На проспекте Академика Сахарова приступили к подготовке грунта для трамвайной линии

Вылет некоторых рейсов из аэропорта Сочи задержан

Изумрудные элементы навигации установили при входах на станции Троицкой линии метро

Росавиация опровергла подготовку аэропортов центра и юга России к открытию

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве и реконструкции более 100 путепроводов

Пригородные поезда задерживаются в пути в сторону Зеленограда, в том числе составы МЦД-3. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Время опоздания не превышает 40 минут. Сотрудники железной дороги предпринимают необходимые меры для решения проблемы. Пассажирам приносят извинения за неудобства.

В столице 25 февраля ожидается самая морозная ночь с начала года. Сейчас рекорд у минувшей ночи, 24-го числа. К утру понедельника температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ опустилась почти до минус 14 градусов.

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транспортобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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