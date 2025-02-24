24 февраля, 17:15Транспорт
Изумрудные элементы навигации установили при входах на станции Троицкой линии метро
Изумрудные элементы навигации установили возле букв "М" при входах на станции Троицкой линии метро Москвы. Цветные полоски подсказывают пассажирам, на какую линию они попадут через вестибюль и куда смогут сделать пересадку.
Всего в городе размещено более тысячи таких цветовых индикаторов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это часть нового стандарта приветственных навигационных элементов.
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