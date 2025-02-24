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24 февраля, 17:15

Транспорт

Изумрудные элементы навигации установили при входах на станции Троицкой линии метро

Изумрудные элементы навигации установили при входах на станции Троицкой линии метро

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Изумрудные элементы навигации установили возле букв "М" при входах на станции Троицкой линии метро Москвы. Цветные полоски подсказывают пассажирам, на какую линию они попадут через вестибюль и куда смогут сделать пересадку.

Всего в городе размещено более тысячи таких цветовых индикаторов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это часть нового стандарта приветственных навигационных элементов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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