Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 14:30

Транспорт

Росавиация опровергла подготовку аэропортов центра и юга России к открытию

Росавиация опровергла подготовку аэропортов центра и юга России к открытию

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве и реконструкции более 100 путепроводов

Расписание изменится на МЦД-1 с марта

В Москве откроют новую трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

"Мой район. Новости": электробусы начали возить пассажиров по маршруту № 659

В Москве восстановлено движение на проспекте Мира после ДТП

В Измайлове появится 1,2 км дорог по программе реновации

Трамваи начнут ходить по проспекту Академика Сахарова в 2025 году

Росавиация опровергла сообщения в СМИ о подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центральной части и на юге России. По информации ведомства, распространенные в медиа сведения о сборе заявок на полеты в эти аэропорты не соответствуют действительности и являются фейком.

Росавиация заявила, что соответствующее уведомление будет сделано официально и заблаговременно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика