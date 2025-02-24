Росавиация опровергла подготовку аэропортов центра и юга России к открытию

Росавиация опровергла сообщения в СМИ о подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центральной части и на юге России. По информации ведомства, распространенные в медиа сведения о сборе заявок на полеты в эти аэропорты не соответствуют действительности и являются фейком.

Росавиация заявила, что соответствующее уведомление будет сделано официально и заблаговременно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.