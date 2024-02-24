Новости часа: в гараже Константина Мельникова закончили строительство подземного уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство подземного уровня завершилось в гараже Константина Мельникова. Информацию опубликовали на mos.ru.

В Москве капитально отремонтировали почти 20 домов с картушами. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

Уникальные материалы на основе термоэластопластов разработали в Москве. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.