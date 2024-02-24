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24 февраля, 14:15

Транспорт

Новости часа: в гараже Константина Мельникова закончили строительство подземного уровня

Новости часа: в гараже Константина Мельникова закончили строительство подземного уровня

Московские пассажиры смогут активировать пополнение "Тройки" на турникетах в метро

Более 100 островков безопасности появятся на дорогах в Москве

В Москве появятся более 100 новых островков безопасности

Активация пополнения "Тройки" на турникетах стала возможна в столичном метро

Активацию пополнения "Тройки" на турникетах тестируют в столичном метро

Мэр Москвы: построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

"Мой район. Новости": более 300 пешеходных переходов откроют в Москве

Новые поезда появятся на Замоскворецкой линии метро Москвы в 2024 году

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 24 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство подземного уровня завершилось в гараже Константина Мельникова. Информацию опубликовали на mos.ru.

В Москве капитально отремонтировали почти 20 домов с картушами. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

Уникальные материалы на основе термоэластопластов разработали в Москве. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

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