В ЦОДД рассказали о дорожном трафике в Москве

Столичный трафик оценивается в 4 балла. Общая длина заторов в городе составляет 209 километров.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказала главный специалист ЦОДД Ксения Долгова. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.