В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 января

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Беговой улицы, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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