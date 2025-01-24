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24 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 января

Интенсивное движение наблюдается на шоссе Энтузиастов в Москве

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Беговой улицы, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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