В России рассматривают введение единого реестра авиадебоширов

Полеты российских авиакомпаний станут безопаснее после создания единого реестра дебоширов. Сейчас у каждого перевозчика есть свой черный список. Данные в нем хранятся всего год. На это время нарушителю могут отказать в покупке билета.

Теперь предлагается этот срок продлить. Сами авиакомпании смогут обмениваться данными и быть в курсе о том, чего ждать от того или иного пассажира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.