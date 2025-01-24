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24 января, 07:15

Транспорт

В России рассматривают введение единого реестра авиадебоширов

В России рассматривают введение единого реестра авиадебоширов

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Полеты российских авиакомпаний станут безопаснее после создания единого реестра дебоширов. Сейчас у каждого перевозчика есть свой черный список. Данные в нем хранятся всего год. На это время нарушителю могут отказать в покупке билета.

Теперь предлагается этот срок продлить. Сами авиакомпании смогут обмениваться данными и быть в курсе о том, чего ждать от того или иного пассажира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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