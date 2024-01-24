Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 24 января

В связи с прогнозируемыми снегом и дождем столичный Дептранс просит горожан пересесть на общественный транспорт. Кроме того, вечером ожидается трафик на уровне 7–8 баллов.

Также на Волгоградском проспекте у дома № 46 и на 14-м, и 32-м километрах МКАД затруднено движение из-за строительных работ. При этом автомобили свободно едут по проспекту Маршала Жукова, Московскому скоростному диаметру и Кутузовскому проспекту.

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