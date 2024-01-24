Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 24 января

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 24 января

Почти 25% столичных пассажиров пользуются сервисом бесплатных пересадок

Проект "Музыка в метро" стартует в московской подземке 25 января

Собянин рассказал о строительстве эстакады – съезда с МСД на Каширское шоссе

Собянин: В Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года – Собянин

Более 3 тысяч специалистов задействовано на очистке железной дороги от снега

Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест

Съезд с МСД на Каширское шоссе достроят в 2024 году

Новости часа: ЦОДД следит за ситуацией на дорогах Москвы 23 января

В связи с прогнозируемыми снегом и дождем столичный Дептранс просит горожан пересесть на общественный транспорт. Кроме того, вечером ожидается трафик на уровне 7–8 баллов.

Также на Волгоградском проспекте у дома № 46 и на 14-м, и 32-м километрах МКАД затруднено движение из-за строительных работ. При этом автомобили свободно едут по проспекту Маршала Жукова, Московскому скоростному диаметру и Кутузовскому проспекту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика