Столичный каршеринг начал переходить на китайские машины

Каршеринг в Москве начал переходить на китайские машины, с каждым годом их будет становиться больше. Дело в том, что европейские, японские и корейские марки автомобилей сильно подорожали, в том числе запчасти для них и страховка.

Отмечается, что в столичном автопарке BelkaCar появились две тысячи китайских машин за два года. Среди них часто встречается автомобильная марка Chery. Также эксперты сравнили страховки на немецкие и китайские машины схожего класса.



Сильно ли отличаются машины из КНР от европейских? Что будет с тарифами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.