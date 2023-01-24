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Транспорт

Столичный каршеринг начал переходить на китайские машины

Столичный каршеринг начал переходить на китайские машины

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Каршеринг в Москве начал переходить на китайские машины, с каждым годом их будет становиться больше. Дело в том, что европейские, японские и корейские марки автомобилей сильно подорожали, в том числе запчасти для них и страховка.

Отмечается, что в столичном автопарке BelkaCar появились две тысячи китайских машин за два года. Среди них часто встречается автомобильная марка Chery. Также эксперты сравнили страховки на немецкие и китайские машины схожего класса.

Сильно ли отличаются машины из КНР от европейских? Что будет с тарифами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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