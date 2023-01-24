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Транспорт

Каршеринг начал переходить на китайские машины в Москве

Каршеринг начал переходить на китайские машины в Москве

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Каршеринг в Москве переходит на китайские машины, с каждым годом их будет становиться больше. Дело в том, что европейские, японские и корейские марки автомобилей сильно подорожали, в том числе запчасти для них и страховка.

Отмечается, что в столичном автопарке BelkaCar появились две тысячи китайских машин за два года. Среди них и автомобильная марка Chery.

Сильно ли отличаются китайские машины от европейских? Что будет с тарифами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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