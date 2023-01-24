В приложение "Парковки России" добавили новые функций

В приложении "Парковки России" добавили 10 новых функций за 2022 год. Теперь у пользователей есть выбор способа разблокировки – по лицу, отпечатку пальца, паролю или же графическому ключу.

Кроме того, есть функция изменения времени начала парковки. Можно узнать о наличии свободных мест и зарядок на парковках для электромобилей. О всех парковочных сервисах расскажет и ответит на вопросы автомобилистов еще одна новинка приложения – чат-бот Александра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.