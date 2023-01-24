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Транспорт

Пассажиры верхних полок поездов смогут есть на нижних при условии поездки на своем месте

Пассажиры верхних полок поездов смогут есть на нижних при условии поездки на своем месте

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Россияне с верхних полок поездов смогут есть на нижних при условии поездки на своем месте. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания, которая входит в холдинг "Российские железные дороги".

С 1 сентября 2023 года пассажир с нижней полки обязан предоставить соседу с верхней место для приема пищи утром (с 07:00 до 10:00) и вечером (с 19:00 до 21:00) – не дольше чем на 30 минут, в обед (с 12:00 до 15:00) – максимум на один час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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