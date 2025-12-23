ЦОДД оценил дорожную ситуацию в Москве в 6 баллов

ЦОДД оценил обстановку на дорогах Москвы 23 декабря в 6 баллов. В связи с увеличением числа поездок в предновогодние дни автомобилистам настоятельно рекомендовали использовать городской транспорт.

Средняя скорость потока в городе составляет 29 километров в час. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады, внешней стороне Садового кольца у улицы Крымский Вал, а также на Москворецкой набережной в районе Устьинского проезда.

