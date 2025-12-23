Форма поиска по сайту

Новости

23 декабря, 17:30

Транспорт

Подержанные машины будут продавать со скидкой через специальные хабы в Москве

Новые терминалы по продаже билетов появились в городском транспорте Москвы

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог

В московском транспорте появились новые терминалы по продаже билетов

Хабы по продаже подержанных машин появятся в Москве

"Деньги 24": в России замедлился рост цен на авиабилеты

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 декабря

В Москве откроют хабы по продаже подержанных машин с дисконтом

Первое гибридное прогулочное судно запустили в Москве

Из Москвы запустят новые рейсы на курорты Малайзии, Мексики и Южной Кореи

В Москве можно будет купить подержанные машины со скидкой через специальные хабы. Их откроют не только в столице, но и в других крупных российских городах. Там будут продавать легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси и сервисов доставки.

Какой будет скидка на такие автомобили? Как продажи через хабы отразятся на таких же услугах в дилерских центрах?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваДемид Густов

