Подержанные машины будут продавать со скидкой через специальные хабы в Москве

В Москве можно будет купить подержанные машины со скидкой через специальные хабы. Их откроют не только в столице, но и в других крупных российских городах. Там будут продавать легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси и сервисов доставки.

Какой будет скидка на такие автомобили? Как продажи через хабы отразятся на таких же услугах в дилерских центрах?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.