Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог

Москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом на этой неделе. По данным ЦОДД, до 28 декабря в столице ожидается пиковая загруженность дорог. На улицах будет почти 3 миллиона машин.

Самая сложная ситуация будет с 24 до 26 декабря. Затруднения в движении в первую очередь ожидаются у крупных торговых центров, вокзалов, аэропортов и в центре города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.