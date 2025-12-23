Первое гибридное прогулочное судно запустили в Москве

В Москве запустили первое гибридное прогулочное судно – ресторан-электроход. Оно курсирует через центр города по маршруту "Киевский – Китай-город". Судно будет работать ежедневно в любое время года и отличается бесшумным и плавным ходом, отметили в дептрансе.

На борту могут находиться до 130 пассажиров. В салоне установлены панорамные окна, система климат-контроля, медиаэкраны, а также открыт ресторан. На второй палубе оборудована открытая терраса. Во время прогулки пассажиры смогут увидеть Кремль, Воробьевы горы, Храм Христа Спасителя и более 15 других достопримечательностей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.