23 декабря, 07:15

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом

"Новости дня": стартовало тестирование новых автобусов Citymax 9

Трамваи № Т1, 14 и 39 задерживаются на улице Вавилова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 декабря

Движение временно закрыли на съезде с Новинского бульвара в Москве

Гололедица может появиться на дорогах Москвы из-за резкого похолодания

Цифра дня: 2,9 млн машин

Москва вышла на пик загруженности дорог перед Новым годом

"Новости дня": новые дороги у метро "Ильинская" повысят комфорт пассажиров

Собянин рассказал, какие дорожные объекты построят около станции "Ильинская"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам оставлять личные автомобили на парковках и активнее пользоваться общественным транспортом. Аналитики прогнозируют, что трафик на дорогах Москвы на этой неделе будет очень оживленным.

Пиковая загрузка ожидается с 24 по 26 декабря. По прогнозам, в эти дни количество автомобилей на улицах увеличится на 60 тысяч по сравнению с ноябрем и достигнет почти 3 миллионов. Особенно затрудненным движение будет в районе крупных торговых центров, вокзалов, аэропортов и в центральной части города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий НайдаДарья Ермакова

