ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам оставлять личные автомобили на парковках и активнее пользоваться общественным транспортом. Аналитики прогнозируют, что трафик на дорогах Москвы на этой неделе будет очень оживленным.

Пиковая загрузка ожидается с 24 по 26 декабря. По прогнозам, в эти дни количество автомобилей на улицах увеличится на 60 тысяч по сравнению с ноябрем и достигнет почти 3 миллионов. Особенно затрудненным движение будет в районе крупных торговых центров, вокзалов, аэропортов и в центральной части города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.