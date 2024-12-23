Дорожный трафик в Москве оценивается в 5 баллов

Движение в Москве остается рабочим, общая интенсивность на дорогах составляет 5 баллов, сообщила главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Сейчас наиболее плотный трафик наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра. Днем возможны локальные затруднения на Бутырской улице в сторону ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения движения на радиальных трассах по направлению в область. Движение могут осложнить строительные работы на 31-м километре МКАД в районе Варшавского шоссе, а также погодные условия и аварии при выезде из города.