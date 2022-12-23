Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

Компания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря. Пассажирам порекомендовали за возвратом полной стоимости билетов обращаться по месту их покупки. Об этом сообщили представители компании.

Проблемы у iFly возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация сообщала, что проводит согласование маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.