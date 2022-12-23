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23 декабря, 17:15

Транспорт

Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

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Компания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря. Пассажирам порекомендовали за возвратом полной стоимости билетов обращаться по месту их покупки. Об этом сообщили представители компании.

Проблемы у iFly возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация сообщала, что проводит согласование маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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