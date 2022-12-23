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16:45

Транспорт

Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

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Компания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря. Возврат полной стоимости авиабилетов будут осуществлять по месту приобретения.

Компания начала вынужденно отменять перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще 20 и 21 декабря. Отмечалось, что iFly не разрешили производить рейсы из-за запрета на пользование воздушного пространства некоторых государств, в числе которых оказались Саудовская Аравия, Иордания и Турция.

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