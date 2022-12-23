"Актуальный репортаж": в России участились аварии на железнодорожных переездах

В России участились аварии на железнодорожных переездах. Водители сначала не вовремя оказываются на путях, а потом не могут оттуда выехать, так как застревают.

Например, в подмосковном городе Дмитров история закончилась хорошо – машинист моментально отреагировал и дернул стоп-кран, но не всем так везет. А в Лобне на переезд жалуются сотни человек – многокилометровые заторы рядом с ним уже вошли в привычку.

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