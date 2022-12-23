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Транспорт

Новости часа: около 900 туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly

Новости часа: около 900 туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly

Новости часа: ЦОДД сообщил о раннем начале часа пик в Москве 23 декабря

В столичном метро и МЦК обновят навигацию для маломобильных пассажиров в 2023 году

Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

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Около 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы утром 23 декабря

Световая арка появилась на одной из станций московского метро

Новые маршруты для электробусов планируют запустить в 2023 году

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ до 2 января 2023 года

Новости часа: почти 60 рейсов отменили в аэропортах Москвы 23 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 900 российских туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly. Об этом заявил Российский союз туриндустрии.

"Ситимобил" проводит расследование по утечке фотографий паспортов водителей. Об этом сообщили представители компании.

На Красной поляне открыли зимний сезон. Остальные курорты Сочи пока не могут это сделать из-за аномального тепла, сообщили власти региона.

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