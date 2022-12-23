Новости часа: около 900 туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 900 российских туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly. Об этом заявил Российский союз туриндустрии.

"Ситимобил" проводит расследование по утечке фотографий паспортов водителей. Об этом сообщили представители компании.

На Красной поляне открыли зимний сезон. Остальные курорты Сочи пока не могут это сделать из-за аномального тепла, сообщили власти региона.