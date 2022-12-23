13:45Транспорт
В столичном метро и МЦК обновят навигацию для маломобильных пассажиров в 2023 году
В 2023 году маломобильным пассажирам будет проще ориентироваться на МЦК и в метро. Как рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, там обещают обновить навигацию.
В течение 12 месяцев изменят схемы на 20 платформах. Таким образом, они появятся повсюду в метро и на МЦК.
Перед тем как запустить проект в работу, навигацию протестировали с участием инвалидных обществ и внесли правки. Теперь на все колонны экстренного вызова нанесут шрифт Брайля. Рамки металлодетекторов на входе в метро обклеят контрастной пленкой, чтобы исключить травмы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.