В столичном метро и МЦК обновят навигацию для маломобильных пассажиров в 2023 году

В 2023 году маломобильным пассажирам будет проще ориентироваться на МЦК и в метро. Как рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, там обещают обновить навигацию.

В течение 12 месяцев изменят схемы на 20 платформах. Таким образом, они появятся повсюду в метро и на МЦК.

Перед тем как запустить проект в работу, навигацию протестировали с участием инвалидных обществ и внесли правки. Теперь на все колонны экстренного вызова нанесут шрифт Брайля. Рамки металлодетекторов на входе в метро обклеят контрастной пленкой, чтобы исключить травмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.