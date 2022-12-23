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12:30

Транспорт

Световая арка появилась на одной из станций московского метро

Световая арка появилась на одной из станций московского метро

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Столичное метро продолжили украшать к Новому году. На одной из станций даже появилась световая арка. Пассажиры оценили задумку и показали пользователям соцсетей.

Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку России на территории Соборной площади Кремля украсили игрушками разных цветов и оттенков. Специалисты решили украсить праздничное дерево в золотых, белых и красных тонах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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