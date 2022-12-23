09:30Транспорт
На М-12 и ЦКАД начнут испытывать нейросеть, распознающую грязные номера
Для проезда по платным трассам РФ, работающим по принципу "Свободный поток", водителям больше не придется останавливаться перед шлагбаумом, даже если их номера загрязнены. Новая система с элементами нейросети будет дораспознавать скрытые элементы цифр.
Отечественную нейросеть начнут испытывать в начале 2023 года на ЦКАД и открытых участках трассы М-12. Кроме того, разработчики хотят научить программу выявлять госномера, которые скрывают специально. Определять их нейросеть будет по отличительным особенностям машины: габаритам, царапинам и даже наклейкам на стеклах.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.