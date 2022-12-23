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09:30

Транспорт

На М-12 и ЦКАД начнут испытывать нейросеть, распознающую грязные номера

На М-12 и ЦКАД начнут испытывать нейросеть, распознающую грязные номера

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Для проезда по платным трассам РФ, работающим по принципу "Свободный поток", водителям больше не придется останавливаться перед шлагбаумом, даже если их номера загрязнены. Новая система с элементами нейросети будет дораспознавать скрытые элементы цифр.

Отечественную нейросеть начнут испытывать в начале 2023 года на ЦКАД и открытых участках трассы М-12. Кроме того, разработчики хотят научить программу выявлять госномера, которые скрывают специально. Определять их нейросеть будет по отличительным особенностям машины: габаритам, царапинам и даже наклейкам на стеклах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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