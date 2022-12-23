Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Транспорт

Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси

Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси

Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Иорданией – Tez Tour

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Новости часа: мирная жительница погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Москвичей призвали пользоваться городским транспортом

"Жизнь в большом городе": безопасные дороги

Жителей столицы призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Новости часа: двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о строительстве БКЛ

Госдума приняла в третьем чтении закон о работе такси. Он запрещает садиться за руль тем, у кого больше трех неоплаченных штрафов за нарушение правил и тем, у кого есть непогашенная судимость по ряду уголовных статей.

Кроме того, появится единый реестр такси. Теперь службы заказа будут обязаны предоставлять информацию оттуда уполномоченным органам. Кроме того, они теперь обязаны создавать свои представительства в регионах, где число заказов превышает четыре тысячи в сутки, а также будут нести ответственность перед пассажиром в случае аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика