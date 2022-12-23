Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси

Госдума приняла в третьем чтении закон о работе такси. Он запрещает садиться за руль тем, у кого больше трех неоплаченных штрафов за нарушение правил и тем, у кого есть непогашенная судимость по ряду уголовных статей.

Кроме того, появится единый реестр такси. Теперь службы заказа будут обязаны предоставлять информацию оттуда уполномоченным органам. Кроме того, они теперь обязаны создавать свои представительства в регионах, где число заказов превышает четыре тысячи в сутки, а также будут нести ответственность перед пассажиром в случае аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.