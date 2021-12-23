В Москве упростили получение пропусков для грузовых машин. Новая система будет действовать до лета следующего года. Об этом рассказали в департаменте транспорта.



По словам первого замруководителя столичного Дептранса Романа Латыпова, ночные пропуска с 1 января для автомобилей от 3,5 до 12 тонн будут получаться и для автомобилей свыше 12 тонн. Список документов для их получения значительно снижается, нужно будет всего 3 документа: СТС, водительское удостоверение и диагностическая карта.

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