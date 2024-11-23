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23 ноября, 09:15

Транспорт

Расписание движения поездов изменится на МЦД-2 с 23 ноября

Расписание движения поездов изменится на МЦД-2 с 23 ноября

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С сегодняшнего дня меняется расписание движения поездов на МЦД-2. Это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно. Там поезда по направлению в центр будут курсировать по второму пути, а интервалы движения увеличатся до 25 минут. Часть поездов проследует участок от Царицыно до Подольска без остановки. На Рижском направлении некоторые маршруты будут укорочены до станции Курская. Ограничения будут действовать в эти и следующие выходные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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