Московский скоростной диаметр вошел в топ-3 популярных трасс в столице

Благодаря Московскому скоростному диаметру водители добираются из Перова в Западное Бирюлево почти в два раза быстрее. По данным аналитиков ЦОДД, из Перова до района Западное Бирюлево по вечерам можно доехать быстрее на 35 минут. Известно, что МСД входит в топ-3 популярных трасс города.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ежедневно только южным участком МСД пользуются больше 130 тысяч автомобилистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.