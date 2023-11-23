QR-код на московских остановках расскажет, когда приедет автобус

Когда приедет автобус, можно будет узнать с помощью специальных QR-кодов. Такие разместили на 5,5 тысячи остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Чтобы узнать расписание автобуса, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке. Приложение "Московский транспорт" покажет остановку и время, когда к ней подъедет автобус. Карта и время прибытия транспорта отобразятся в телефоне даже без установки приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.