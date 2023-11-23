Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 11:15

Транспорт

QR-код на московских остановках расскажет, когда приедет автобус

QR-код на московских остановках расскажет, когда приедет автобус

Снег ожидается днем в Москве 23 ноября

Пассажирскую инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимний период

В московских аэропортах задержаны или отменены более 30 рейсов

ГИБДД проведет рейд по проверке водителей каршеринга и такси 22–28 ноября в Москве

Схема движения на перекрестке Косинского шоссе и Салтыковской улицы в Москве изменится

Столичных водителей предупредили о работах на крупных городских магистралях

Новости Московского транспорта

Парк для электробусов "Салтыковка" откроют на востоке Москвы в 2023 году

Москвичи смогут продлить абонемент на декабрь на парковку со шлагбаумом до 25 ноября

Когда приедет автобус, можно будет узнать с помощью специальных QR-кодов. Такие разместили на 5,5 тысячи остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Чтобы узнать расписание автобуса, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке. Приложение "Московский транспорт" покажет остановку и время, когда к ней подъедет автобус. Карта и время прибытия транспорта отобразятся в телефоне даже без установки приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородтехнологиивидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика