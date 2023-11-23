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23 ноября, 08:45

Транспорт

ГИБДД проведет рейд по проверке водителей каршеринга и такси 22–28 ноября в Москве

ГИБДД проведет рейд по проверке водителей каршеринга и такси 22–28 ноября в Москве

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Сотрудники ГИБДД станут чаще останавливать машины каршеринга и такси. Специальный рейд устраивают для повышения уровня безопасности на дорогах столицы.

Только за 2023 год в Москве зарегистрировано 385 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды и более 1,5 тысячи аварий с участием такси. Проверки водителей такси и каршеринга пройдут в Москве с 22 по 28 ноября. Такие рейды теперь станут регулярными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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