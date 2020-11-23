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Новости

23 ноября, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Парк для электробусов "Салтыковка" откроют на востоке Москвы в 2023 году

Москвичи смогут продлить абонемент на декабрь на парковку со шлагбаумом до 25 ноября

В приложении "Московский транспорт" появились билеты на поезда "Аэроэкспресс"

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

В ЦОДД предупредили о сложной дорожной обстановке в столице из-за снегопада

Новости часа: станция "Тютчевская" сэкономит пассажирам до 50 минут в день на поездках

Новости часа: водителей призвали соблюдать скоростной режим из-за снегопада в Москве

Новости часа: пользователи кикшеринга совершили в 2,5 раза больше поездок, чем год назад

Новости часа: около тысячи брошенных самокатов эвакуировали на спецстоянки Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 2011 года отреставрировали более 20 станций, являющихся объектами культурного наследия. На "Бауманской" вернули первоначальный вид фасадам и куполу центрального зала. На "Проспекте Мира" воссоздали элементы декора, а на "Смоленской" – оригинальные светильники.

"Экспертный совет III Премии Investment Leaders признал БКЛ лучшим проектом в сфере транспорта и логистики и присудил победу в категории "Инвестиции в инновации". Запуск Большой кольцевой линии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина – главное транспортное событие в жизни столицы за последние 50 лет. Открытие новых станций дает мощный импульс развитию территорий: строится жилая и коммерческая недвижимость, развивается малый бизнес и торговля, создаются новые рабочие места", – об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В местах установки камер фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 30%. Контроль за движением с помощью фотовидеофиксации делает движение более безопасным.

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