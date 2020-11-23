Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 2011 года отреставрировали более 20 станций, являющихся объектами культурного наследия. На "Бауманской" вернули первоначальный вид фасадам и куполу центрального зала. На "Проспекте Мира" воссоздали элементы декора, а на "Смоленской" – оригинальные светильники.

"Экспертный совет III Премии Investment Leaders признал БКЛ лучшим проектом в сфере транспорта и логистики и присудил победу в категории "Инвестиции в инновации". Запуск Большой кольцевой линии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина – главное транспортное событие в жизни столицы за последние 50 лет. Открытие новых станций дает мощный импульс развитию территорий: строится жилая и коммерческая недвижимость, развивается малый бизнес и торговля, создаются новые рабочие места", – об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В местах установки камер фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 30%. Контроль за движением с помощью фотовидеофиксации делает движение более безопасным.