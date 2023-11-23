Москвичи смогут продлить абонемент на декабрь на парковку со шлагбаумом до 25 ноября

Владельцам абонементов на парковки со шлагбаумами необходимо продлить срок их действия. Старые пропуска станут недействительны в субботу, 25 ноября.

В воскресенье, 26 ноября, освободившиеся места поступят в общую продажу. Продлить абонемент или купить новый, записав его на "Тройку", можно на сайте "Московский паркинг" в разделе "Абонементные парковки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.