Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 07:45

Транспорт

Москвичи смогут продлить абонемент на декабрь на парковку со шлагбаумом до 25 ноября

Москвичи смогут продлить абонемент на декабрь на парковку со шлагбаумом до 25 ноября

В приложении "Московский транспорт" появились билеты на поезда "Аэроэкспресс"

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

В ЦОДД предупредили о сложной дорожной обстановке в столице из-за снегопада

Новости часа: станция "Тютчевская" сэкономит пассажирам до 50 минут в день на поездках

Новости часа: водителей призвали соблюдать скоростной режим из-за снегопада в Москве

Новости часа: пользователи кикшеринга совершили в 2,5 раза больше поездок, чем год назад

Новости часа: около тысячи брошенных самокатов эвакуировали на спецстоянки Москвы

В Москве завершили сезон проката самокатов и велосипедов

"Безопасный город": сезон аренды электросамокатов завершили в Москве

Владельцам абонементов на парковки со шлагбаумами необходимо продлить срок их действия. Старые пропуска станут недействительны в субботу, 25 ноября.

В воскресенье, 26 ноября, освободившиеся места поступят в общую продажу. Продлить абонемент или купить новый, записав его на "Тройку", можно на сайте "Московский паркинг" в разделе "Абонементные парковки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика