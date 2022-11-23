Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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14:45

Транспорт

Готовность строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии метро превысила 40%

Готовность строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии метро превысила 40%

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Метро в поселке Северный появится через год. В данный момент продолжаются работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. Готовность нового участка данной линии уже превысила 40%.

По словам Бочкарева, продление Люблинско-Дмитровской линии метро улучшит транспортное обслуживание для 500 тысяч жителей Москвы, в том числе в районах Восточное Дегунино, Лианозово, Бескудниковский, Дмитровский и Северный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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