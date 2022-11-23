В Москве завершается отделка и монтаж кровли метромоста через реку Ликову – Бочкарев

В столице завершается отделка и монтаж кровли метромоста через реку Ликову, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это будет уже 12-й метромост в столице, он будет примыкать к станции "Пыхтино", где в данный момент завершаются строительные работы и идет архитектурная отделка. До аэропорта Внуково можно будет доехать на метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.