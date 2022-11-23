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Транспорт

Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

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Годовой абонемент на метро можно будет заморозить на 14 дней. Такая возможность появится летом 2023 года, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Предполагается, что эта инициатива должна простимулировать покупать годовые, а не трехмесячные или полугодовые абонементы на проезд.

Отмечается, что такая функция станет доступна после обновления мобильных приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт". В департаменте пояснили, что работа над ним уже ведется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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