11:15Транспорт
Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней
Годовой абонемент на метро можно будет заморозить на 14 дней. Такая возможность появится летом 2023 года, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Предполагается, что эта инициатива должна простимулировать покупать годовые, а не трехмесячные или полугодовые абонементы на проезд.
Отмечается, что такая функция станет доступна после обновления мобильных приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт". В департаменте пояснили, что работа над ним уже ведется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.