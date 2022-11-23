Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

Годовой абонемент на метро можно будет заморозить на 14 дней. Такая возможность появится летом 2023 года, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Предполагается, что эта инициатива должна простимулировать покупать годовые, а не трехмесячные или полугодовые абонементы на проезд.

Отмечается, что такая функция станет доступна после обновления мобильных приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт". В департаменте пояснили, что работа над ним уже ведется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.