На Волоколамском шоссе открылся мост через реку Сходню. Он позволит разгрузить районы, расположенные рядом с магистралью.

Полностью закончить реконструкцию шоссе планируется в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

