Москвичам рассказали о трафике на столичных дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в два балла.

Затруднения в движении наблюдаются на 32-м километре внутренней стороны МКАД, шоссе Энтузиастов в сторону центра и перед Большим Купавенским проездом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

