23 октября, 18:30

Транспорт

Водителей в РФ могут обязать повторно сдавать теорию при продлении прав

Водителей в РФ могут обязать повторно сдавать теорию при продлении прав

Схема движения изменена из-за ремонта Воробьевского путепровода в Москве

Графитовая линия метро свяжет "Москва-Сити" с Красногорском и северо-западом Москвы

Графитовая линия метро свяжет "Москва-Сити" с Красногорском и северо-западом города

"Новости дня": пять новых электробусов вышли на кольцевой маршрут северо-востока Москвы

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

Монолитные конструкции возведут на строящейся станции "Рублево-Архангельское"

"Это Москва. Инфраструктура": комфорт в метро

Возведение основных конструкций станции графитовой линии метро началось в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 октября

Водителей в России могут обязать повторно сдавать теоретический экзамен при продлении прав. С такой инициативой выступил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, пересдача должна касаться тех, у кого много штрафов за нарушения ПДД. Практическую часть экзамена предлагают не включать. При этом эксперт подчеркнул, что при реализации этой идеи необходимо исключить любые коррупционные риски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

