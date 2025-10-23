Водителей в РФ могут обязать повторно сдавать теорию при продлении прав

Водителей в России могут обязать повторно сдавать теоретический экзамен при продлении прав. С такой инициативой выступил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, пересдача должна касаться тех, у кого много штрафов за нарушения ПДД. Практическую часть экзамена предлагают не включать. При этом эксперт подчеркнул, что при реализации этой идеи необходимо исключить любые коррупционные риски.

