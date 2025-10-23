Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 октября, 13:30

Транспорт

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

Монолитные конструкции возведут на строящейся станции "Рублево-Архангельское"

"Это Москва. Инфраструктура": комфорт в метро

Возведение основных конструкций станции графитовой линии метро началось в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 октября

Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Автопродление прав отменят в России с 1 января 2026 года

Движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 23 октября

В СПЧ предложили запретить движение курьерских велосипедов по тротуарам

"Московский патруль": как работает система "Перехват" на трассах

Пассажирский самолет Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае, сообщил Минпромторг. Он совершил перелет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно. Самолет создается для местных авиалиний и может работать в труднодоступных регионах. Он способен взлетать с небольших аэродромов с короткими и грунтовыми взлетно-посадочными полосами. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. Воздушное судно сделано полностью из российских комплектующих.

В результате серии взрывов на предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области погибли 10 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер. Продолжаются поисковые работы. Пострадали 19 человек, госпитализированы 5 из них, их состояние стабильно тяжелое, 14 лечатся на дому, еще 9 человек обратились в травмпункты. Два пациента перевезены в ожоговый центр. В Копейске режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. На месте идет разбор завалов. Причины взрывов пока неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортпроисшествиярегионы

