23 октября, 11:15

Транспорт

Возведение основных конструкций станции графитовой линии метро началось в Москве

Возведение основных конструкций станции графитовой линии метро началось в Москве

Специалисты приступили к возведению основных монолитных конструкций на строительной площадке станции Рублево-Архангельской линии метро в Москве. Сейчас там ежедневно трудятся около 350 человек.

Графитовая линия свяжет деловой центр "Москва-Сити" с жилыми районами северо-запада столицы и подмосковным Красногорском. Создание пересадок на МЦК и несколько линий метро позволит значительно сократить время в пути.

