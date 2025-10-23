Возведение основных конструкций станции графитовой линии метро началось в Москве

Специалисты приступили к возведению основных монолитных конструкций на строительной площадке станции Рублево-Архангельской линии метро в Москве. Сейчас там ежедневно трудятся около 350 человек.

Графитовая линия свяжет деловой центр "Москва-Сити" с жилыми районами северо-запада столицы и подмосковным Красногорском. Создание пересадок на МЦК и несколько линий метро позволит значительно сократить время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.