23 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны на 2-м Волоколамском путепроводе, на обеих сторонах ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

