Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 07:15

Транспорт

Движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 23 октября

Движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 23 октября

В СПЧ предложили запретить движение курьерских велосипедов по тротуарам

"Московский патруль": как работает система "Перехват" на трассах

"Московский патруль": Верховный суд подтвердил законность штрафов сразу с нескольких камер

Два новых автобусных маршрута запустят между Москвой и Химками

Новые правила по аннуляции водительских прав ступят в силу в РФ с 1 марта 2027 года

Новый тематический поезд запустили в московском метро

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд

Движение поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 23 октября. Ограничения будут действовать также 24 и 25 октября.

С 23:30 до 05:30 на участке от Савеловской до Бескудникова составы будут следовать по одному пути, в связи с чем увеличатся интервалы. На Белорусском направлении они могут достигать 40 минут, а на Савеловском после 23:00 – 1 часа.

Также сократится число аэроэкспрессов. Для поездок в аэропорт пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 1195 и № 1195D от станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика