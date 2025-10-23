Движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 23 октября

Движение поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 23 октября. Ограничения будут действовать также 24 и 25 октября.

С 23:30 до 05:30 на участке от Савеловской до Бескудникова составы будут следовать по одному пути, в связи с чем увеличатся интервалы. На Белорусском направлении они могут достигать 40 минут, а на Савеловском после 23:00 – 1 часа.

Также сократится число аэроэкспрессов. Для поездок в аэропорт пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 1195 и № 1195D от станции метро "Ховрино".

