Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Проект бюджета Москвы на 2026 год предусматривает повышение удобства жизни, в том числе, благодаря развитию транспортной системы. Для метро закупят более 350 самых современных вагонов "Москва-2026", а в предстоящие 3 года – более тысячи новых вагонов. В ближайшие 2 года поступят 100 новых автономных трамваев "Львенок-Москва".

"В следующим году в соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, направим основные усилия на обновление подвижного состава и сокращение времени в пути для миллионов пассажиров. Стремимся к тому, чтобы еще больше москвичей выбирали современный, комфортный и безопасный городской транспорт", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

15 беспилотных трамваев будут работать в городе к концу 2026 года. На 25 станциях метро в 2026 году установят новые турникеты московского производства.