Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка тоннеля от "Новомосковской" до будущей станции "Сосенки", сообщил Сергей Собянин. Строительство Троицкой линии метро вышло на завершающую стадию. Будет открыто 6 новых станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

"В Беговом районе девелопер приступил к строительству современного делового комплекса, который станет одним из знаковых объектов этой части города. Его высота будет более 220 метров, а площадь – 88 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в деловом квартале, который формируется около крупного транспортного узла, создадут 5 тысяч рабочих мест. Помимо офисов, здесь предусмотрены места для отдыха, пешеходные пространства, торговая галерея и рестораны", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За 9 месяцев 2025 года в столице возвели и реконструировали 5 школ общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров. Современные школьные здания повышают качество и доступность образования.