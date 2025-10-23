Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд

Пассажиры Red Wings не смогли вылететь из Домодедова в Хургаду из-за поломки самолета

Автомобилистам рассказали про новые правила продления прав в России

Квартиры могут подорожать до 20% в Бирюлеве

"Новости дня": установка эскалаторов стартовала на станции метро "Звенигородская" в Москве

"АвтоВАЗ" отозвал более 8 тыс Lada Xray

В России отменят автоматическое продление водительского удостоверения с 2026 года

Новый речной маршрут появится в Москве в 2026 году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 октября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка тоннеля от "Новомосковской" до будущей станции "Сосенки", сообщил Сергей Собянин. Строительство Троицкой линии метро вышло на завершающую стадию. Будет открыто 6 новых станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

"В Беговом районе девелопер приступил к строительству современного делового комплекса, который станет одним из знаковых объектов этой части города. Его высота будет более 220 метров, а площадь – 88 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в деловом квартале, который формируется около крупного транспортного узла, создадут 5 тысяч рабочих мест. Помимо офисов, здесь предусмотрены места для отдыха, пешеходные пространства, торговая галерея и рестораны", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За 9 месяцев 2025 года в столице возвели и реконструировали 5 школ общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров. Современные школьные здания повышают качество и доступность образования.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика