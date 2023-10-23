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Новости

Новости

23 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Новый автобусный маршрут запустят на юго-западе Москвы

"Актуальный репортаж": Минпромторг назвал автомобили, на которых должны ездить чиновники

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новый маршрут общественного транспорта запустят до станции метро "Филатов Луг"

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября

Число вторичных аварий на МКАД снизилось на 20% с начала года

На МКАД завершается масштабный проект по реконструкции развязок. Работы ведут без остановки движения. Ежедневно на кольцевую трассу выезжают почти 1,5 миллиона машин.

Максимальная загруженность дорог в Москве вечером 23 октября достигла 7 баллов. На движение влияет погода, а также мелкие аварии.

Более 90 тысяч человек за два месяца приняли врачи лечебно-диагностического комплекса имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин. В распоряжении медиков 40 тысяч единиц оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические и рентген-установки, оборудование для лучевой терапии и многое другое.

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