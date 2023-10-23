23 октября, 21:00Город
Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД
На МКАД завершается масштабный проект по реконструкции развязок. Работы ведут без остановки движения. Ежедневно на кольцевую трассу выезжают почти 1,5 миллиона машин.
Максимальная загруженность дорог в Москве вечером 23 октября достигла 7 баллов. На движение влияет погода, а также мелкие аварии.
Более 90 тысяч человек за два месяца приняли врачи лечебно-диагностического комплекса имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин. В распоряжении медиков 40 тысяч единиц оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические и рентген-установки, оборудование для лучевой терапии и многое другое.