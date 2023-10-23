23 октября, 12:45Транспорт
Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября
На Казанском направлении Московской железной дороги временно меняется расписание поездов. Так, до станции Ипподром электрички проследуют с увеличенными интервалами – до 20 минут в пиковые часы и до 40 минут в остальное время.
В таком графике составы будут ходить 23, 24 и 27 октября. Ограничения необходимы для ремонта путей на станциях Фаустово и Виноградово.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.