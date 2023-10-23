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23 октября, 12:45

Транспорт

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября

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На Казанском направлении Московской железной дороги временно меняется расписание поездов. Так, до станции Ипподром электрички проследуют с увеличенными интервалами – до 20 минут в пиковые часы и до 40 минут в остальное время.

В таком графике составы будут ходить 23, 24 и 27 октября. Ограничения необходимы для ремонта путей на станциях Фаустово и Виноградово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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