Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября

На Казанском направлении Московской железной дороги временно меняется расписание поездов. Так, до станции Ипподром электрички проследуют с увеличенными интервалами – до 20 минут в пиковые часы и до 40 минут в остальное время.

В таком графике составы будут ходить 23, 24 и 27 октября. Ограничения необходимы для ремонта путей на станциях Фаустово и Виноградово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.