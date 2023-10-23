Число вторичных аварий на МКАД снизилось на 20% с начала года

Количество вторичных аварий на МКАД снизилось на 20% с начала года. Это происходит, когда водитель не успевает отреагировать на уже совершенное ДТП, и в итоге становится еще одним его участником.

Улучшить статистику удалось благодаря комплексной работе. Так, например, на 70-м километре МКАД установили уличное оповещение. Умные камеры фиксируют столкновение, после чего раздается звуковой сигнал для автомобилистов о необходимости съехать на обочину, и уже там продолжать оформление.

Кроме того, на магистрали появились информационные табло и шумовые полосы у крупных строек. Еще есть специальная служба помощи при аварии или поломке.

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