В Госдуму внесут законопроект о штрафах для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ предусматривает наказание за езду без государственных номеров, вождение в состоянии опьянения, перевозку пассажиров, проезд на красный свет и превышении скорости.

За эти нарушения придется заплатить от 500 до 30 тысяч рублей. Также нарушителям может грозить административный арест на 15 суток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.