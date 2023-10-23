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23 октября, 07:15

Транспорт

В Госдуму внесут законопроект о штрафах для владельцев самокатов

В Госдуму внесут законопроект о штрафах для владельцев самокатов

Число пассажиров речных трамваев выросло с запуском второго маршрута на юге столицы

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В Госдуму внесут законопроект о штрафах для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ предусматривает наказание за езду без государственных номеров, вождение в состоянии опьянения, перевозку пассажиров, проезд на красный свет и превышении скорости.

За эти нарушения придется заплатить от 500 до 30 тысяч рублей. Также нарушителям может грозить административный арест на 15 суток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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