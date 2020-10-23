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23 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Минпромторг рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, УАЗ и "Москвич"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Минпромторг РФ рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, УАЗ и "Москвич"

Первый лифтбек "Москвич 6" продали в столичном дилерском центре

Движение поездов МЦК между станциями Лужники и Деловой центр приостановлено

Водитель показал видео с дорожной ситуацей в Чехове

ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 8 баллов вечером 20 октября

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве работает уже 100 электробусных маршрутов и более и 1 250 инновационных российских электробусов. Открытие современных Домов для электробусов позволило запустить новые экологичные маршруты в разных округах.

"Весной 2022 года мы объявили открытый конкурс среди российских музыкантов, чтобы создать яркий, легко запоминающийся звуковой образ Московского транспорта. Лучший вариант выбрали сами москвичи, и на его основе мы привели все звуковые сигналы в транспорте к единому стилю", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В ближайшее время Тестовская МЦД-1 будет временной станцией для остановки поездов, в том числе аэроэкспрессов. В 2025 году Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом с новыми платформами и вестибюлями.

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