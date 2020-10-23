Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве работает уже 100 электробусных маршрутов и более и 1 250 инновационных российских электробусов. Открытие современных Домов для электробусов позволило запустить новые экологичные маршруты в разных округах.

"Весной 2022 года мы объявили открытый конкурс среди российских музыкантов, чтобы создать яркий, легко запоминающийся звуковой образ Московского транспорта. Лучший вариант выбрали сами москвичи, и на его основе мы привели все звуковые сигналы в транспорте к единому стилю", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В ближайшее время Тестовская МЦД-1 будет временной станцией для остановки поездов, в том числе аэроэкспрессов. В 2025 году Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом с новыми платформами и вестибюлями.